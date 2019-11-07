Россия опровергла «небылицы» о ЧВК Вагнера в Ливии

Российских бойцов, которых американские СМИ называют «наемниками ЧВК Вагнера», в Ливии нет. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Я категорически отвергаю домыслы такого рода. (...) Это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи», — сказал дипломат. Он добавил, что в Москве к этому привыкли. При этом Россия, по его словам, работает для урегулирования ситуации в Ливии.

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5 ноября газета The New York Times написала, что участники вооруженных конфликтов в Ливии и в Донбассе получали схожие ранения от винтовок «российских наемников». В статье говорилось, что всего за полтора месяца в Ливию приехало не менее 200 бойцов из России, включая снайперов.

В сентябре сообщалось, что ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, прибыла в Ливию для помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, а на западе, в Триполи — правительство национального согласия.

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