Хафтар пообещал захватить столицу Ливии через 72 часа

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила Правительству национального согласия (ПНС) начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на представителя пресс-службы ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Месмари.

Отмечается, что силы ЛНА пообещали захватить эти территории через три дня, если вторая сторона не выполнит их условие. Аль-Месмари также подчеркнул, что Хафтар обещал не атаковать тех, кто пойдет навстречу требованиям.

Генерал-майор отдельно отметил, что глава ПНС Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь правительству. По мнению аль-Месмари, эти действия бесполезны, подобно попытке «вытащить утопленника соломинкой».

В конце июля ЛНА под началом Халифы Хафтара приступила к наступлению на ливийскую столицу. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского лидера Эммануэля Макрона.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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