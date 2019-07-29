Армия Ливии пошла в наступление на столицу

Ливийская национальная армия (ЛНА) под началом маршала Халифы Хафтара приступила ко второму этапу наступления на ливийскую столицу Триполи. Об этом со ссылкой на депутата ливийского парламента сообщает РИА Новости.

«Силы армии наступают в Триполи в качестве нового дня операции "Поток достоинства", то есть второго этапа военной операции, поскольку армия достигла большинства своих целей, среди которых — истощение сил вооруженных формирований с точки зрения численности, снаряжения и боевиков», — приводит агентство его слова.

Планы командующего ЛНА в России назвали нелогичными: 27 июня глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов усомнился в том, что Хафтар хочет мирного решения конфликта.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операция по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского лидера Эммануэля Макрона.

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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