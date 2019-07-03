Десятки беженцев погибли после авиаудара по лагерю в Триполи

Более 40 человек погибли после авиаудара по центру содержания беженцев в Триполи, Ливия. Об этом сообщает Reuters.

По данным медиков, более 80 человек ранены.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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