Стало известно о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.

Военный патруль был расстрелян террористами в районе Порта Триполи. В результате атаки погиб военнослужащий в звании капрала, еще несколько сотрудников правоохранительных органов ранены. Командование вооруженных сил пока не подтвердило эту информацию.

По данным телеканала, армейские и полицейские патрули начали преследование боевиков. В центре города завязалась перестрелка. Отмечается, что нападавшие укрылись в одном из зданий, окруженном армейским спецназом. Патруль приступил к зачистке.

Ранее сообщалось, что США поставили большую партию военной техники ливанским вооруженным силам на сумму 14,3 миллиона долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!