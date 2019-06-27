В России усомнились в мирных намерениях Хафтара

Инициатива Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара нелогична. Такое заявление сделал глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов, передает РИА Новости.

«Не вижу логики в действиях Хафтара. Если он хочет на сегодняшний день решать вопрос в Ливии мирным путем, зачем захватывать Триполи? Это вопрос, который я хотел бы задать в связи с новой инициативой, которую он выдвинул», — сказал Деньгов. Он добавил, что Россия выступает за диалог между главой правительства национального согласия Ливии Файезом аль-Сарраджем и Хафтаром.

Ранее представители ЛНА сообщили о желании провести форум по национальному примирению после взятия столицы страны Триполи.

2 июня стало известно, что два взрыва прогремели в штабе Ливийской национальной армии. В воздух взлетели два автомобиля, начиненные взрывчаткой. В результате происшествия ранены по меньшей мере 18 человек.

Хафтар приказал ЛНА начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «операцией по освобождению Триполи». Во время визита в Париж в конце мая он отказался прекратить огонь, несмотря на просьбу французского лидера Эммануэля Макрона.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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