Ан-124 разбомбили в Ливии

Тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 уничтожен в аэропорту Митига в ливийской столице Триполи. Об этом сообщает The Libya Times в своем Twitter-аккаунте.

Подробности случившегося не приводятся, однако известно, что в самолет попали артиллерийские снаряды. Издание отмечает, что таким образом вооруженная группировка, известная как «аль-Богра», потребовала освободить сотни джихадистов, находящихся в тюрьме на территории аэропорта.

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«Аль-Богра» (другое название — «Бригада Таджура») состоит из выходцев из пригорода Триполи. До недавнего времени она обеспечивала охрану военно-морской базы, принимала участие в освобождении Сирта от боевиков запрещенного в России «Исламского государства».

Нападение на аэропорт Митига происходит не первый раз. Так, в апреле силы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли по объекту ракетный удар.

В 2011-м в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали международная коалиция, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В 2014 году Хафтар объединил бывших солдат Каддафи, а в 2017-м захватил главный восточный город Бенгази, после чего установил контроль над богатыми нефтяными месторождениями на юге страны. Сейчас Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 120 тонн. Серийно производился в Ульяновске с 1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России находится 26 (в летном состоянии — около 10). Также самолеты эксплуатируют Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Украина и Азербайджан.

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