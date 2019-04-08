Армия Хафтара ударила по действующему аэропорту в столице Ливии

Военный самолет нанес удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей.

Как отмечается, под удар попал международный аэропорт Митига, расположенный в восьми километрах к востоку от центра города. После обстрела власти закрыли воздушную гавань. Агентство передает, что пассажиры покидают терминал. Надолго ли аэропорт прекратил свою работу, не уточняется.

Как сообщает Sky News Arabia на своей странице в Twitter, налет совершили силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Отмечается, что целью атаки была взлетно-посадочная полоса, прилегающая к аэропорту.

Как передает ТАСС, ранее в ЛНА заявили, что намерены наносить удары по всем аэропортам, откуда производятся вылеты сил, лояльных правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

Материалы по теме В Ливии начался военный переворот Мятежный маршал попросил помощи у России и двинул войска на столицу

Аэропорт Митига изначально был военным аэродромом. Вторым аэропортом, принимающим гражданские суда, он стал в 1995-м. В настоящее время именно он используется для сообщения с внешним миром, поскольку международный аэропорт Триполи был серьезно поврежден в 2014 году.

Ранее 8 апреля сообщалось, что силы Хафтара отступили из международного аэропорта Триполи, и его занимают бойцы, лояльные ПНС. В то же время в ЛНА эти данные опровергали.

Армия Хафтара захватила аэропорт Триполи 5 апреля — на следующий день после того, как фельдмаршал дал своим войскам приказ начать наступление на столицу Ливии. 7 апреля стало известно, что стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В 2014 году Хафтар объединил бывших солдат Каддафи, а в 2017-м захватил главный восточный город Бенгази, после чего установил контроль над богатыми нефтяными месторождениями на юге страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!