Пескова вновь спросили о поддержке Москвой маршала Хафтара

Россия призывает стороны в Ливии воздержаться от действий, которые могут спровоцировать кровопролитие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 8 апреля.

«Российская сторона, безусловно, использует все имеющиеся у нее возможности для того, чтобы призвать все стороны отказаться от каких-либо действий, которые могут спровоцировать кровопролитные бои и гибель гражданского населения», — сказал Песков.

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Так он ответил на вопрос о том, поддерживает ли Москва какие-то контакты с маршалом Халифом Хафтаром и готова ли стать посредником в урегулировании конфликта.

5 апреля пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что Москва не оказывает поддержки командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтару, который ранее объявил о наступлении на столицу Ливии Триполи.

В тот же день стало известно, что армия Хафтара захватила аэропорт в Триполи. Бойцы ЛНА также установили контроль над районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис недалеко от столицы.

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