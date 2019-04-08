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Подсчитаны жертвы первых боев за столицу Ливии

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В ходе наступления на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара погибли 32 человека. Об этом сообщает AFP.

Правительство национального единства страны также сообщило о 50 раненых. Силы Хафтара, в свою очередь, сообщали о потере 14 военных с их стороны.

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявило, что по меньшей мере 2,2 тысячи человек сбежали с мест боевых действий за четыре дня, передает Reuters. Еще больше граждан остались без доступа к экстренным службам.

7 апреля стало известно, что стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции.

Ранее 5 апреля армия Хафтара захватила аэропорт в Триполи. Бойцы ЛНА также установили контроль над районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис недалеко от столицы.

Многие страны мира, включая Россию и США, выступили за мирное урегулирование ливийского конфликта.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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