США потребовали от Хафтара немедленно остановиться

США выступают против военного наступления Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Государственного департамента.

Американская сторона призывает немедленно прекратить движение нацармии на столицу. По мнению Госдепа, операция Хафтара является угрозой для гражданского населения. «Военного решения конфликта в Ливии не существует», — говорится в сообщении.

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США также настаивают на возвращении политических переговоров. Подчеркивается, что это единственный способ объединить страну и обеспечить безопасность. Посредником в диалоге между сторонами должен выступить представитель ООН в Ливии Гасан Саламе.

Ранее эвакуация американских военных из Ливии попала на видео.

В пятницу, 5 апреля, стало известно, что армия фельдмаршала Хафтара захватила аэропорт в Триполи. Военные также установили контроль над районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис недалеко от столицы.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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