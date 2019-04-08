Ливийский маршал Хафтар потерял аэропорт Триполи

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара отступили из аэропорта возле Триполи. Об этом говорится на странице Sky News Arabia в Twitter.

Воздушную гавань заняли бойцы, лояльные правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Агентство Anadolu передает, что одновременно с этим продолжаются удары по авиабазе Аль-Ватия в 130 километрах к юго-западу от Триполи, которую занимают силы Хафтара. Они используют аэродром для налетов на позиции поддерживающих ПНС сил.

Представитель ЛНА — бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари — заявил, что ее силы не сдавали аэропорт Триполи и до сих пор его контролируют, передает ТАСС. Он также указал, что «перемирие и его сроки будут установлены исходя из оценок командиров на местах». Ранее 8 апреля в ЛНА заявляли, что взяли под контроль большинство пригородных районов Триполи.

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Reuters со ссылкой на Минздрав в Триполи пишет, что в результате боев погибли 25 человек, 80 получили ранения. Отмечается, что эти показатели включают в себя как участвовавших в боях военных, так и мирных жителей. Ранее сообщалось о 32 погибших.

Армия Хафтара захватила аэропорт в Триполи 5 апреля. Тогда же сообщалось, что бойцы ЛНА также установили контроль над районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис недалеко от столицы. 7 апреля стало известно, что стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции.

Многие страны мира, включая Россию и США, выступили за мирное урегулирование ливийского конфликта.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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