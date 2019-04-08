Удар по действующему аэропорту в Триполи показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как истребитель МиГ-21, принадлежащий силам Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, наносит ракетный удар по действующему аэропорту в ливийской столице Триполи. Внимание на ролик, опубликованный в понедельник, 8 апреля, на YouTube, обратило «РГ: Русское оружие».

На кадрах видно, как самолет выпускает две неуправляемые авиационные ракеты. Как отмечает издание, сказать, какие именно ракеты были применены, затруднительно, однако вероятно, что это были С-13 с дальностью полета до 3 тысяч метров и весом около 69 килограммов.

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По данным «РГ: Русское оружие», в настоящее время в распоряжении ЛНА имеются два МиГ-21МФ, два истребителя-бомбардировщика Су-22, учебно-боевой МиГ-23УБ, а также французские истребители Mirage F.1 и вертолеты Ми-35.

Об обстреле международного аэропорта Митига, в восьми километрах к востоку от центра Триполи, стало известно ранее 8 апреля. Отмечалось, что целью атаки была взлетно-посадочная полоса, прилегающая к аэропорту. После этого власти приняли решение закрыть воздушную гавань.

5 апреля сообщалось, что армия Хафтара захватила аэропорт Триполи, однако спустя три дня воздушная гавань снова оказалась под контролем сил, лояльных правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

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