Дуэль советских танков в Ливии попала на видео

В столице Ливии Триполи танк Т-55, принадлежащий одному из подразделений правительства национального согласия (ПНС), уничтожил боевую машину такого же типа войск ливийского фельдмаршала Халифа Хафтара. Видео опубликовало агентство Ruptly.

На кадрах видно, как находящийся в засаде Т-55 ПНС бьет по своему противнику. По всей видимости, часть экипажа боевой машины хафтаровцев спаслась.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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