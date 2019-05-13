Стали известны заставившие Трампа поддержать Хафтара страны

Руководство Саудовской Аравии и Египта пролоббировали поддержку США ливийского фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси в начале апреля убедили американского президента Дональда Трампа поддержать ливийского фельдмаршала Хафтара.

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Издание подчеркивает, что через неделю после этого разговора Трамп сам позвонил Хафтару и обсудил с ним перспективы борьбы с терроризмом в Ливии. Тогда же оба отметили необходимость мирного урегулирования в стране. Газета подчеркивает, что до этого США официально поддерживали признанное ООН правительство Ливии.

В апреле портал Yahoo! News со ссылкой на бывших американских чиновников сообщал, что США не оказали вовремя поддержку Хафтару, хотя имели такую возможность. Отмечалось, сначала Вашингтон хотел, чтобы он подчинился правительству национального согласия (ПНС), которое в настоящее время контролирует часть территории Ливии, в том числе столицу страны Триполи. Однако договориться об условиях сотрудничества так и не удалось, в результате чего США начали утрачивать стратегическое влияние в регионе.

4 апреля командующий ЛНА Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. 5 апреля стало известно, что армия фельдмаршала захватила аэропорт в столице.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент, на западе, в Триполи, — правительство национального согласия.

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