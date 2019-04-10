В США пожаловались на несостоявшийся союз с фельдмаршалом Хафтаром

США могли поддержать фельдмаршала Халифу Хафтара однако не сделали этого из-за недостаточно продуманной стратегии в Африке и таким образом лишились важного союзника в регионе. Об этом в среду, 10 апреля, сообщает портал Yahoo! News со ссылкой на бывших американских чиновников.

Как отмечает портал, Хафтар прожил в США около 20 лет (он бежал туда в начале 1990-х годов после разрыва с возглавлявшим тогда Ливию Муаммаром Каддафи — прим. «Ленты.ру») и сам неоднократно заявлял о том, что сотрудничал с ЦРУ, а также со спецслужбами ОАЭ, Египта и России.

Отставной бригадный генерал Дон Болдак, который возглавлял формирования специального назначения Африканского командования Вооруженных сил США с 2015-го по 2017 год, рассказал Yahoo! News, что Хафтар был «очень надежным парнем», которому можно было доверять и который был готов сражаться с боевиками террористических организаций «Исламское государство» и «Аль-Каида» (обе запрещены в России). Однако, по словам Болдака, власти США ни на уровне Минобороны, ни на уровне Госдепартамента так и не смогли оценить важность сотрудничества с Хафтаром. «Мы должны были поддерживать его только потому, что он был готов сражаться с врагом и делал это очень эффективно», — отметил генерал.

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Он добавил, что США хотели, чтобы Хафтар подчинился правительству национального согласия (ПНС), которое в настоящее время контролирует часть территории Ливии, в том числе столицу страны Триполи, и поддерживается американцами. Фельдмаршал заявил, что готов пойти на такой шаг только в случае, если ПНС в дальнейшем предоставит ему возможность полностью контролировать армию страны, однако ему в этом отказали. В результате, отметил Болдак, из-за несостоявшегося сотрудничества с Хафтаром США не только вынуждены сворачивать борьбу с террористами, но и утрачивают стратегическое влияние в регионе. «Русские поддерживают его [Хафтара], а Соединенные Штаты нигде не видно», — заявил собеседник Yahoo! News.

Как пояснил порталу один из бывших чиновников, который ранее работал в Совете национальной безопасности США, подобная утрата Соединенными Штатами влияния связана в первую очередь с отсутствием четко выработанной стратегии. Так, по его словам, несмотря на то, что американские власти проводили значительное число военных операций в регионе, ни администрация экс-президента Барака Обамы, ни администрация действующего главы государства Дональда Трампа не были заинтересованы в выработке последовательной политики на африканском континенте. Очевиднее всего, отметил собеседник Yahoo! News, подобный политический вакуум проявился именно в Ливии, откуда США даже пришлось эвакуировать своих военных.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. 5 апреля стало известно, что армия фельдмаршала захватила аэропорт в столице. Военные также установили контроль над располагающимися рядом районами Каср-Бен-Гашир и Сук аль-Хамис.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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