Американских военных заметили в Ливии

Группы военных США заметили в ливийском городе Мисурата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Аль-Васат».

По информации издания, военные добрались в Ливию на катерах из Туниса. Считается, что эти солдаты относятся к Африканскому командованию вооруженных сил США (АФРИКОМ). Ранее оно объявляло о выводе своих сил из африканской страны из-за невозможности гарантировать безопасность.

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Отмечается, что официальных комментариев Пентагона по этому поводу не поступало.

17 апреля стало известно о 36 спецоперациях на территории стран Африки, которые США проводили за последнее время.

4 апреля фельдмаршал Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества. 23 апреля Ливийская национальная армия анонсировала начало второй фазы наступления на Триполи. До этого, в ноябре 2018 года, Хафтар приезжал в Москву, где встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в стране сохраняется двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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