В Кремле не планируют проводить встречу с главой МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой, который должен прибыть в Москву с официальным визитом в понедельник, 29 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

При этом в МИД России заявили, что прорабатывается встреча Сиялы с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, передает РИА Новости. «Конкретная дата пока не определена», — уточнили в министерстве.

О визите Сиялы РИА Новости ранее сообщил источник в ливийском МИД. По информации собеседника агентства, министр пробудет в Москве несколько дней и встретится с рядом ответственных лиц, чтобы обсудить текущую ситуацию в Ливии.

Ранее в апреле в российском МИД заявили, что Москва поддерживает контакты и работает со всеми сторонами конфликта в Ливии. При этом ведомство призвало Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, которая ведет наступление на столицу страны Триполи, прекратить боевые действия.

4 апреля Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества. 23 апреля ЛНА анонсировала начало второй фазы наступления на Триполи. До этого, в ноябре 2018 года, Хафтар приезжал в Москву, где встречался с министром обороны России Сергеем Шойгу.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время в стране сохраняется двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!