Россия попросила Хафтара остановить захват Триполи

Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара следует прекратить боевые действия. Такое заявление сделал в среду, 24 апреля, замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает «Интерфакс».
Дипломат отметил, что Москва «просит, главное, прекращения огня». Российская сторона считает, что участникам конфликта необходимо вернуться к диалогу под эгидой ООН, добавил замминистра.
Вершинин также заявил, что Россия поддерживает контакты и работает со всеми сторонами. «Но пока не в Москве», — уточнил он.
23 апреля сообщалось, что ЛНА начала вторую фазу наступления на столицу страны Триполи. В тот же день стало известно, что ее силы сбили военный самолет, который пытался атаковать авиабазу в Эль-Джуфре.
Хафтар приказал войскам начать наступление на ливийскую столицу 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи».
В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.