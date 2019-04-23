Армия фельдмаршала Хафтара сбила военный самолет

Наземные силы Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром сбили военный самолет, который пытался атаковать авиабазу в Эль-Джуфре, в 600 километрах к юго-востоку от ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил телеканалу Al Arabiya пресс-секретарь ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, авиаудары по позициям ЛНА пытались нанести три самолета, принадлежащие Правительству национального согласия (ПНС), во главе которого стоит премьер-министр Фаиз Сарадж. Силы Хафтара смогли сбить только один самолет, два других успели уйти от поражения.

Официальный представитель военной кампании «Вулкан гнева» Мустафа аль-Маджаи заявил, что в ПНС опровергли потерю боевого самолета, передает ТАСС. По словам аль-Маджаи, военные самолеты ПНС не совершали 23 апреля никаких вылетов.

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Ранее в апреле ЛНА начала вторую фазу наступления на Триполи. Западный оперативный штаб армии начал второй этап сразу после того, как пехотные подразделения отчитались о выполнении поставленных в первой фазе задач. Среди них значилась зачистка территории и выявление основных и запасных позиций войск ПНС. Боевые действия в стране продолжаются с 4 апреля, когда Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — ПНС.

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