Армия фельдмаршала Хафтара начала вторую фазу битвы за Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на столицу страны Триполи. Об этом сообщил представитель командования ЛНА, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари, передает Al-Wasat.

По его словам, Западный оперативный штаб армии начал второй этап сразу после того, как пехотные подразделения отчитались о выполнении поставленных в первой фазе задач. Среди них значилась зачистка территории и выявление основных и запасных позиций войск Правительства национального согласия (ПНС).

На данный момент происходит переформирование частей Хафтара в измененные боевые формирования.

20 апреля аль-Мисмари рассказал о тяжелых боях с применением авиации, которые идут на подступах к Триполи. По его словам, силы ПНС пять раз бомбила населенный пункт Гарьян и три раза — военную базу «аль-Ватыйя».

4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи. В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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