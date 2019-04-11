Армия Хафтара ударила по военной базе в столице Ливии

Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе на северо-востоке ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Хафтар начал наступление на Триполи 4 апреля. Через четыре дня силы под его руководством нанесли удар по действующему аэропорту в Триполи. Фельдмаршал намерен атаковать все аэропорты, откуда производятся вылеты сил, лояльных правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

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За неделю с начала боевых действий в боях погибли более 50 человек, столько же получили ранения. Среди жертв есть местные жители.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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