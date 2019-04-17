Стало известно о десятках спецопераций США в Африке

США проводили в недавнем времени или проводят до сих пор порядка 36 спецопераций на территории стран Африки. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает Yahoo! News.

Как отмечает портал, информация о том, что американские военные задействованы в спецоперациях на африканском континенте, начала распространяться в октябре 2017 года. Тогда военнослужащие США попали в засаду боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в районе населенного пункта Тонго Тонго на юго-западе Нигера, в результате чего четверо солдат погибли, а еще двое получили ранения.

После этого Африканскому командованию вооруженных сил США (АФРИКОМ) пришлось признать, что американские военные консультируют своих африканских коллег и оказывают им помощь. Как оказалось, убитые солдаты входили в группу, которая работала совместно с нигерскими военными в рамках масштабной контртеррористической операции «Можжевеловый щит», развернутой на северо-западе Африки. При этом они оказывали поддержку другой группе американских военнослужащих, целью которых была ликвидация одного из действовавших в регионе лидеров ИГ Дундуна Чеффу (Doundoun Cheffou) в ходе операции «Обсидиановый кочевник II».

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По данным Yahoo! News, «Можжевеловый щит» и «Обсидиановый кочевник II» были лишь частью целой серии военных операций, которыми США руководят со своих баз на севере Африки. При этом, отмечает портал, многие из этих операций проводятся в странах, которые американское правительство не признает в качестве зон боевых действий.

Как рассказал Yahoo! News отставной бригадный генерал Дон Болдак, который в 2013-2017 годах служил в АФРИКОМ, всего с 2013 по 2017 год американские военные принимали участие в спецоперациях на территории 13 африканских стран: Буркина-Фасо, Камеруна, ЦАР, Чада, Демократической Республики Конго, Кении, Ливии, Мали, Мавритании, Нигера, Сомали, Южного Судана и Туниса. Он также отметил, что по крайней мере в шести из этих государств — Кении, Ливии, Нигере, Сомали, Южном Судане и Тунисе — военнослужащие из США были ранены или убиты.

По информации портала, данные операции подразумевали выполнение различных миссий — от психологических до контртеррористических операций. В рамках восьми из них американское командование имело возможность использовать для решения этих задач местные военные подразделения. По словам Болдака, местные военнослужащие проходили интенсивную подготовку, а затем их задействовали в операциях против террористов.

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