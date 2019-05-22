Желающий захватить столицу Ливии Хафтар отказался от перемирия

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар во время визита в Париж заявил, что не видит условий для прекращения огня в Ливии. Об этом сообщил представитель администрации президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Reuters.

По его словам, когда был поставлен вопрос о перемирии, Хафтар спросил, с кем ему предлагают договариваться. «Он считает, что [возглавляемое Фаизом Сараджем] правительство национального согласия заполонили повстанцы, и не его дело вести переговоры с их представителями», — сказал представитель администрации.

Чиновник добавил, что Макрон попросил Хафтара сделать публичный шаг к прекращению огня. Фельдмаршал на это заявил, что Ливии необходим всеобъемлющий политический диалог, к которому он будет готов при создании необходимых для прекращения огня условий. «Недоверие, которое мы видим между сторонами ливийского конфликта, сегодня сильнее, чем когда-либо», — отметил сотрудник администрации.

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О запланированной поездке Хафтара во Францию стало известно 16 мая. В тот же день фельдмаршал встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Хафтар приказал Ливийской национальной армии начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества. В мае вооруженные силы фельдмаршала взяли под свой контроль несколько районов города и уничтожили оперативный штаб ПНС.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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