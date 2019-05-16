Хафтар приедет к Макрону

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар приедет во Францию. Об этом сообщает в четверг, 16 мая, агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации французского президента Эммануэля Макрона.

По словам собеседника, Хафтар нанесет визит в середине недели и встретится с Макроном. «Они обсудят ситуацию в Ливии, условия для возвращения к политическому диалогу (...) в координации с ООН и партнерами», — пояснил он.

Reuters отмечает, что фельдмаршал ранее 16 мая встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Политик указал на необходимость прекращения огня для того, чтобы избежать гуманитарного кризиса.

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Президент Франции на прошлой неделе призвал стороны конфликта в Ливии прекратить огонь. Перед этим он провел переговоры с противостоящим Хафтару главой ливийского правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.

В апреле сообщалось, что фельдмаршалу звонил президент США Дональд Трамп. Они обсудили перспективы борьбы с терроризмом в Ливии и необходимость мирного урегулирования.

Хафтар приказал Ливийской национальной армии (ЛНА) начать наступление на столицу страны 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества. В мае вооруженные силы фельдмаршала взяли под свой контроль несколько районов города и уничтожили оперативный штаб ПНС.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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