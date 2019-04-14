Хафтар приехал в Египет в разгар наступления на Триполи

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар в разгар наступления его войск на столицу Ливии — Триполи — нанес визит в Египет. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Хафтар приехал в Каир. Там он провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, заявил представитель главы государства. На встрече обсуждалась ситуация в Ливии. Других подробностей не приводится.

Агентство отмечает, что, судя по фотографиям, на переговорах также присутствовал руководитель Управления общей разведки Египта Аббас Камель.

Как сообщила ранее 14 апреля в своем Twitter-аккаунте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в общей сложности с начала боевых действий жертвами конфликта стали 682 человека. Из них 121 погиб, еще 561 получил ранения.

12 апреля сообщалось, что Саудовская Аравия предлагала Хафтару финансовую помощь для операции по захвату Триполи.

Наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Хафтара началось 4 апреля. Сообщалось, что ее бойцы захватили международный аэропорт Триполи, который с 2014 года практически не использовался. Через четыре дня силы ЛНА нанесли удар по действующему аэропорту в Триполи.

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