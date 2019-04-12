Судьба мировых цен на нефть оказалась зависима от войны в Ливии

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла заявил о риске остановки добычи нефти и газа из-за эскалации конфликта на территории страны. Это непременно повлияет на мировые цены на ресурсы, пишет Financial Times.

По его мнению, энергетическая сфера республики столкнулась с самой серьезной угрозой с начала гражданской войны в 2011 году. Если ситуация не будет разрешена в ближайшее время, это неизбежно повлияет на деятельность компании, уверен Саналла.

Он подчеркнул, что если противостояние не прекратится, то «скоро мы не сможем добывать нефть или газ». По его словам, потеря таких поставок из Ливии вызовет рост цен на нефть во всем мире.

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4 апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о начале наступления на Триполи. 5 апреля стало известно, что армия фельдмаршала захватила аэропорт в столице. За неделю с начала боевых действий в боях погибли более 50 человек, столько же получили ранения.

В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент; на западе, в Триполи, — правительство национального согласия.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны.

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