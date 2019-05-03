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Армия Хафтара похвасталась успехами в захвате Триполи

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Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара вернула контроль над четырьмя районами ливийской столицы Триполи. Об этом в пятницу, 3 мая, сообщил РИА Новости представитель 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию ЛНА, генерал Мунзер Хартуш.

По его словам, силам ЛНА удалось занять районы на юге города: эс-Сабиа, Сук эс-Сабт, эль-Касарат и эль-Азизия. Собеседник агентства также добавил, что серьезные столкновения произошли в районе моста у аэропорта Триполи. В результате бригада Хартуша отразила нападение противника.

25 апреля стало известно, что ЛНА захватила стратегически важную позицию. Уточнялось, что армия Хафтара смогла оттеснить силы правительства национального согласия (ПНС) в районе Эль-Азизия, получив тем самым серьезное преимущество: оттуда военные могли совершить серьезный рывок к южным районам Триполи.

23 апреля сообщалось, что ЛНА начала вторую фазу наступления на Триполи. В тот же день стало известно, что ее силы сбили военный самолет, который пытался атаковать авиабазу.

Хафтар приказал войскам начать наступление на ливийскую столицу 4 апреля. Свои действия военачальник называет «Операцией по освобождению Триполи». При этом он не прекращает наступление, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.

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