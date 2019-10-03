Стало известно о полетах попавших под санкции самолетов «хозяина» ЧВК Вагнера

Попавшие под санкции США самолеты, которые связывают с российским миллиардером Евгением Пригожиным, летали в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) и Судан. Об этом пишет «Новая газета».

По данным издания, самолет Embraer ERJ 135 с регистрационным номером M-SAAN с российской делегацией летал в столицу Судана в апреле — всего через неделю после госпереворота. Вскоре этот же борт отвозил из Москвы в Хартум суданскую делегацию с военными, пишет газета. До этого воздушное судно якобы использовал сам бизнесмен, когда направлялся в Судан вместе с послом страны в ООН и наемниками.

Второй самолет, попавший в черный список, — Hawker 800XP с бортовым номером M-VITO. Издание утверждает, что борт бывал в Сирии, Ливане и африканских странах. Кроме того, фотографии в соцсетях говорят о том, что им пользовалась и семья Пригожина, указывается в материале. При этом весной самолет сменил регистрацию с острова Мэн на российскую и теперь имеет номер RA‑02791.

Газета пишет, что еще один бизнес-джет — Hawker 125-800 с бортовым номером VP-CSP — прилетал в столицу ЦАР Банги за 10 дней до гибели там российских журналистов Орхана Джемаля, Алек­сандра Расторгуева и Кирилла Радченко (30 июля 2018 года). По официальной версии, они стали жертвами грабителей. При этом расследователи центра «Досье», который финансирует Михаил Ходорковский, полагают, что их могли убить за попытку найти доказательства связи Пригожина с так называемой частной военной компанией Вагнера.

«Новая газета» также указывает, что нашла еще два самолета, якобы связанные с Пригожиным и также прилетавшие в ЦАР.

30 сентября США ввели новые санкции против двоих россиян, трех компаний, яхты и трех самолетов, связанных с «Агентством интернет-исследований» — так называемой фабрикой троллей, которую обвинили во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Создание организации приписывают Пригожину. Миллиардера СМИ также называют «поваром Путина» и хозяином ЧВК Вагнера.

В августе СМИ сообщили, что частные самолеты Пригожина минимум 15 раз летали в Ливию за последние два года.

В ноябре 2018 года сообщалось, что российские наемники, которых связывают с Евгением Пригожиным, оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. Среди них назывались Ливия, Судан и ЦАР.

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