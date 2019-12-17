Эрдоган и Путин поговорили второй раз за неделю

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителей турецкой администрации.

«Лидеры двух стран обсудили состояние двусторонних отношений и вопросы региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Ливии и Сирии», — говорится в сообщении. Разговор двух президентов состоялся второй раз за неделю, предыдущий раз они поговорили 11 декабря.

16 декабря РИА Новости сообщило, что Эрдоган распорядился отправить военных и технику в Ливию для помощи правительству национального согласия.

В конце октября Путин и Эрдоган провели шестичасовые переговоры, договорившись о вводе российской военной полиции и сирийских военных в район границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что операция Турции «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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