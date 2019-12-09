В Турции назвали виновных в попытках испортить отношения с Россией

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Отношения России и Турции сейчас находятся на самом высоком уровне за последнее время. Об этом рассказал глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в беседе с журналистом Хаялом Муаззином.

По его словам, отношения Москвы и Анкары пережили очень трудный период из-за сбитого российского бомбардировщика Су-24 в 2015 году. Виновны в этом «террористы организации FETO» (основана оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом) в рядах турецкой армии, указал Дженгиз.

«Почему они это хотели? Они пытались испортить отношения между Турцией и Россией. И они были успешны, была волна пропаганды в российских СМИ», — считает он.

При этом попытка госпереворота в Турции в 2016-м году на фоне не слишком хороших отношений с США «также предназначалась для раздора в отношениях Турции и России», заявил глава ассоциации. Однако лидеры стран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин «не поддались на эту игру и сохранили спокойствие в регионе», указал Дженгиз.

Попытка переворота произошла в Турции 15 июля 2016 года. В результате погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике проходили массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях.

Турецкие власти решили, что главный путчист — Гюлен, который действовал через возглавляемую им оппозиционную нынешнему руководству страны FETO. Проповедник настаивает на своей непричастности. Анкара также заявляла, что организация причастна к убийству российского посла Андрея Карлова, которое было совершено в декабре того же года.

Турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии, 24 ноября 2015 года. Пилот и штурман катапультировались. Второму удалось спастись, а первый был расстрелян с земли боевиками. После этого Россия ввела в отношении Турции санкции, в частности запретив ввоз ряда продовольственных товаров. В июне 2016-го Эрдоган извинился за уничтожение российского самолета, после чего Москва стала постепенно снимать ограничения.

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