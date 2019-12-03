Оппозиция Турции назвала причину для улучшения отношений с Россией

Турецкий политик и вице-президент оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Гюрсель Текин в интервью «Ленте.ру» заявил, что его стране нужно углублять отношения с Россией.

«Мое личное мнение: нам нужно углублять наши отношения с Россией. С коммерческой точки зрения это очень важно», — сказал политик.

Он добавил, что отношения между Москвой и Анкарой никак не зависят от других стран. Текин отметил, что только сама Турция должна определить, с какими странами и на каких условиях стоит вести торговлю.

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Полное интервью с политиком выйдет позднее на «Ленте.ру».

В ноябре лидер турецкого движения «Россия — Крым — Турция» бизнесмен Яздан Кайя заявил, что между Турцией и Крымом существует историческая связь, поэтому сторонам необходимо сотрудничать. Он также указал, что полуостров присоединился к России по собственной воле.

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