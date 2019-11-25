В Турции захотели работать с Крымом

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Яздан Кайя
Яздан Кайя

Между Турцией и Крымом существует историческая связь, поэтому сторонам необходимо сотрудничать, считает лидер турецкого движения «Россия — Крым — Турция», бизнесмен Яздан Кайя. Об этом «Ленте.ру» сообщил журналист Хаял Муаззин, беседовавший с предпринимателем.

Кайя, который собирается посетить полуостров вместе с турецкой делегацией, указал, что полуостров присоединился к России по собственной воле. В этой связи звучащие из других стран заявления — «чисто провокационные высказывания».

По его словам, «Крым является главными воротами в индустрии торговли», в него много инвестировали. Он считает, что это необходимо понимать турецким бизнесменам и обычным гражданам. Он также добавил, что исторически регионы соседствуют, а потому должны делить богатства Черного моря. «Мы хотели бы видеть на столах Турции морепродукты, которые есть в Черном море у берегов Крыма», — отметил он.

Как отметил в этой связи турецкий бизнесмен Емин Айдын, занимающийся рыболовством, сторонам приходится учитывать санкции, которые США вводят против работающих с Крымом компаний и лиц. В то же время он надеется, что развитие торговли между сторонами продолжится.

Кайя уже приезжал в Крым в 2018 году. Тогда он заявлял, что Крым благодаря мосту через Керченский пролив может стать крупным международным торговым регионом сродни американскому Чикаго или немецкому Гамбургу, передавало РИА Новости.

Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, который прошел в 2014 году. Украина и подавляющее большинство стран мира не признали его итоги и считают полуостров оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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