Признание Крыма частью России поможет США улучшить отношения между странами. Об этом заявил бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад в своей статье, опубликованной изданием National Interest.

Бывший дипломат подчеркивает, что большинство населения Крыма всегда было русскоязычным, а сами жители полуострова «отождествляют себя с исторической борьбой России против вторжения с Запада». Он также отмечает, что США уже пытались использовать политику санкций в отношении России и раньше, но она не принесла нужного результата.

Кроме того, для восстановления отношений Ордблад предлагает развивать студенческие обмены между странами, а также уменьшить ядерную угрозу и пересмотреть роль НАТО. «В долгосрочной перспективе это принесет пользу, которую не принесут наши санкции», — резюмирует он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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