Мир
 
Последние новости
В Госдуме объяснили палец депутата в ухе другого
Обезьянка попыталась разбудить погибшую мать и попала на видео
Малайзия пожаловалась России на Су-30МКМ
Лидеров «красных кхмеров» впервые признали виновными в геноциде
Футболист задержан в Дагестане за убийство таксиста
Эмма Стоун пожелала впервые сняться обнаженной и преуспела
Москвичи проспали 15-градусные морозы 
Полиция сорвала день рождения российскому бойцу MMA
Украинское духовенство выступило против своего митрополита-раскольника
Новости партнеров

США нашли способ помирить Турцию и Саудовскую Аравию

Перейти в «Мою Ленту»
Фетуллах Гюлен

Белый дом ищет способы экстрадировать проповедника Фетуллаха Гюлена, чтобы смягчить давление Турции на Саудовскую Аравию. Об этом со ссылкой на источники в госорганах США сообщает NBC News.

Администрация президента Дональда Трампа потребовала у ФБР и министерства юстиции вновь открыть дело об экстрадиции Гюлена, а также запросила у министерства внутренней безопасности информацию о статусе его пребывания в стране.

Представители ведомств отказались выполнять запросы правительства. «Сначала мы просто закатывали глаза, но когда поняли, что они это всерьез, (...) пришли в бешенство», — приводит издание слова одного из служащих.

По мнению источников NBC News, проповедника хотят выдать Турции, чтобы убедить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана действовать более умеренно в отношении саудовского правительства. Отношения турецкого президента с саудитами заметно испортились после убийства в Стамбуле саудовскими спецслужбами журналиста Джемаля Хашкуджи.

Гюлен проживает в американском штате Пенсильвания с конца 1990-х. Он возглавляет оппозиционную турецкую организацию FETO, которую Эрдоган называет причастной к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года и убийству российского посла Андрея Карлова в декабре того же года. Ранее власти США отвечали отказом на требования Турции экстрадировать Гюлена.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
To ease Turkish pressure on Saudis over killing, White House weighs expelling Erdogan foe
Вооруженного человека спугнули у дома турецкого проповедника-«путчиста»
Трамп разочаровался в Эрдогане
Другие материалы рубрики
Мир00:0115 ноября

Корейский мясник

Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
09:44Сегодня

В США проговорились об обвинениях в адрес Ассанжа

05:42Сегодня

Педофил стал полицейским ради девочек и попался

10:19Сегодня

Власти Калифорнии потеряли в пожаре 600 человек

Мир00:0113 ноября

«Здесь мы можем жить как хозяева»

Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
07:40Сегодня

Снегопад парализовал Нью-Йорк

02:42Сегодня

Северная Корея испытала новое оружие

02:40Сегодня

Депутаты подрались из-за премьера и попали на видео

Мир00:01 1 ноября
Обложка комикса Is This Tomorrow?

Ленина на них нет

Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
22:5815 ноября

США и Украина снова выступили против борьбы с героизацией нацизма

21:0015 ноября

Названные в честь фашистов улицы Рима переименуют

04:28Сегодня

США собрались вершить суд над Ассанжем

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
Власти отвергли обвинения в утечке паспортных данных россиян
В Госдуме объяснили палец депутата в ухе другого
Все материалы
Мир
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
В США проговорились об обвинениях в адрес Ассанжа
Власти Калифорнии потеряли в пожаре 600 человек
Снегопад парализовал Нью-Йорк
Депутаты подрались из-за премьера и попали на видео
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Вот и всплыли
Их родина исчезла с лица Земли. Теперь они живут в грязи у соседей
Все материалы
Бывший СССР
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Белорусские милиционеры заставили подростка извиниться перед статуей
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Украинское духовенство выступило против своего митрополита-раскольника
Стало известно количество задержанных Украиной за посещение Крыма судов
Украине предрекли поражение в войне с Россией
Все материалы
Экономика
«Жажда обогащения сделала свое дело»
Тот самый Волк с Уолл-стрит о кокаине, деньгах и отсидке
Председатель правления ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин«Это одно слово — коррупция»
Игорь Сечин обвинил независимые сети АЗС в создании монопольных структур
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
«Аэрофлот» внедрил в мобильное приложение интерактивные карты 12 аэропортов мира
США стал выгоден российский газ
Россияне приготовились к безрадостному будущему
В России начался бензиновый кризис
Все материалы
Силовые структуры
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
«Цапок»-крабоед оказался пасечником и вольным шашлычником
Стал известен ежемесячный список покупок для «цапка»-крабоеда
Полицейские из секретной части раскрыли себя на корпоративе в честь Дня полиции
В Сибири схватка школьницы-каратистки и педофила попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Другая война
Веселая жизнь нацистов на страшных снимках из захваченной Польши
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
Малайзия пожаловалась России на Су-30МКМ
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Назван признак скорого появления рака
Чечню заселили вампирами под управлением «султана Рамзана»
Все материалы
Спорт
«Раздеваться придумал тренер»
Она затмила Медведеву и Загитову. Но все обсуждают ее стриптиз
Олимпийскому чемпиону пожелали рака и смерти за слова о Загитовой
Футболист «Барселоны» оставил после себя мусор и гниль
Черчесов объяснил поражение сборной России высокой скоростью немцев
Мэйуэзера уговорили на бой с японцем
Сборная России разгромно проиграла Германии
Россия проведет еще один чемпионат мира впервые в истории
Все материалы
Культура
Отказались возбуждать
Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Вход в кислоту
Водка, экстаз и рейв во дворце: что творилось на главном фестивале Италии
«Русский Джими Хендрикс» внезапно умер
Эмма Стоун пожелала впервые сняться обнаженной и преуспела
Авторам книги о непристойностях в христианстве вручили 700 тысяч рублей
Назван самый дорогой живой художник
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
«Жертва жуликов, негодяйства и предательства»
Член банды «цапков» объедался крабами на зоне. Теперь из него делают героя
Мошенники прикрылись Центробанком ради наживы
Россияне вспомнили об ужасах школьной жизни
Гостья с бровями-«стеклоочистителями» произвела фурор на ток-шоу
Авторы энциклопедии о наркотиках погибли от передозировок
Пользователи всех Android-устройств стали жертвами слежки
Все материалы
Ценности
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
58-летняя британка ухаживала за лицом резиновыми перчатками и избежала старения
Священник прокатился в запряженном детьми Porsche
Арт-директор Louis Vuitton застряла в Сибири и обрадовалась
Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе
Все материалы
Путешествия
«Платить не нужно, просто уйдите»
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Я тут явно чужой»
Грязь, пустота и верблюды: что увидел россиянин на каспийском берегу Казахстана
Мужчина пренебрег гигиеной в самолете и шокировал пассажиров
Самолет в Канаде приземлился без переднего шасси
Россиянам предложили дешевую замену Турции
Названы главные причины ссор россиян в отпуске
Все материалы
Из жизни
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Неспособный улыбаться мужчина нашел невесту с той же проблемой
Кот спел грузинские песни и попал на видео
Обезьяна украла и загрызла новорожденного
Пенсионер 25 лет покупал лотерейные билеты и выиграл треть миллиарда долларов
Все материалы
История полноуправляемого шасси
Кто придумал, чтобы все колеса автомобиля поворачивали, и зачем это нужно?
Горькая победа
Успех и трагедия россиян в Ле Мане — как это было
Огонь, вода и выхлопные трубы
Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах
Утраченная французская роскошь
Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть
Новый Honda Passport: первые изображения
Представлен седан Toyota Corolla нового поколения
В Mitsubishi рассказали о будущем моделей Mirage и Lancer
Все материалы
Дом
Имперский марш
Почему россияне скупают недвижимость в итальянском городе русских цариц
Вместе веселее
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве
Притворявшийся строителем россиянин заработал 46 миллионов и тюремный срок
Названа самая дорогая улица мира
Мошенники украли под Москвой землю на 100 миллионов рублей
Все материалы