США нашли способ помирить Турцию и Саудовскую Аравию

Белый дом ищет способы экстрадировать проповедника Фетуллаха Гюлена, чтобы смягчить давление Турции на Саудовскую Аравию. Об этом со ссылкой на источники в госорганах США сообщает NBC News.

Администрация президента Дональда Трампа потребовала у ФБР и министерства юстиции вновь открыть дело об экстрадиции Гюлена, а также запросила у министерства внутренней безопасности информацию о статусе его пребывания в стране.

Представители ведомств отказались выполнять запросы правительства. «Сначала мы просто закатывали глаза, но когда поняли, что они это всерьез, (...) пришли в бешенство», — приводит издание слова одного из служащих.

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По мнению источников NBC News, проповедника хотят выдать Турции, чтобы убедить турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана действовать более умеренно в отношении саудовского правительства. Отношения турецкого президента с саудитами заметно испортились после убийства в Стамбуле саудовскими спецслужбами журналиста Джемаля Хашкуджи.

Гюлен проживает в американском штате Пенсильвания с конца 1990-х. Он возглавляет оппозиционную турецкую организацию FETO, которую Эрдоган называет причастной к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года и убийству российского посла Андрея Карлова в декабре того же года. Ранее власти США отвечали отказом на требования Турции экстрадировать Гюлена.

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