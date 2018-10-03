Вооруженного человека спугнули у дома турецкого проповедника-«путчиста»

Неизвестный человек вторгся во владения турецкого оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в американском штате Пенсильвания. Об этом рассказал его представитель, пишет Reuters.

Как сообщается, предположительно, вооруженного человека заметил на территории охранник. Он сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего нарушитель скрылся.

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В связи с инцидентом на место вызвали полицию. Стражи порядка прибыли на нескольких машинах и находились на участке пару часов. Отмечается, что никто не пострадал и не был арестован.

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой погибли 248 человек, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях, были арестованы около 50 тысяч человек, более 140 тысяч человек лишились работы.

Турецкие власти решили, что главный путчист — исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который действовал через возглавляемую им оппозиционную нынешнему руководству страны организацию FETO. Проповедник настаивает на своей непричастности к попытке госпереворота. Анкара также заявляла, что FETO причастна к убийству российского посла Андрея Карлова, которое было совершено в декабре того же года.

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