Турцию попросили не испытывать терпение Трампа

Турции следует прекратить испытывать терпение президента США Дональда Трампа и отпустить на свободу пастора Эндрю Брансона. Об этом у себя в Twitter заявил вице-президент Майкл Пенс.

Он отметил, что американская сторона будет твердо стоять на своем до тех пор, как пастор Брансон не вернется к своей семье, друзьям и церкви в США. По словам вице-президента, Трамп намерен добиться возвращения домой американцев, которых несправедливо отправили в заключение в других странах.

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Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона.

В июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. В произошедшем обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в Пенсильвании. После путча в турецкие власти арестовали около 50 тысяч человек, в том числе американского пастора Эндрю Брансона. Его подозревают в шпионаже и связи с Гюленом.

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