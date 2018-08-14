Турция придумала ответ на американские санкции

Турция в ответ на американские санкции объявит бойкот электронным товарам из США. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet Daily News.

«Против Турции ведется экономическая атака. Раньше подобные вещи делались более скрытно, теперь они идут на нас открыто», — пояснил глава государства. По его словам, в том, что касается экономики, «министерство финансов и казначейство страны работают день и ночь», передает РИА Новости.

«У них есть iPhone, но, с другой стороны, есть Samsung. У нас в стране есть местная марка телефонов Venus Vestel», — отметил президент.

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10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, — ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы спасти национальную валюту.

Курс лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.

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