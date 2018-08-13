Недовольных плохим курсом валюты турок начали карать

Министерство внутренних дел Турции решило принять правовые меры в связи с публикациями в соцсетях на тему курса доллара и курса турецкой лиры, создающими негативное восприятие экономики страны. Об этом сообщает Reuters.

«С 7 августа было выявлено 346 аккаунтов в соцсетях, разместивших "провокационные комментарии" об ослаблении турецкой лиры. По этому факту открыто делопроизводство», — приводит агентство сообщение МВД.

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10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году — ее курс обрушился на 18 процентов. Президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы спасти национальную валюту.

Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.

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