Песков ответил на вопрос о финансовой помощи туркам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал рассуждать о какой-либо финансовой помощи Турции со стороны Москвы. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 августа.

«Вы знаете, это не та ситуация, где возможны какие-то такие гипотетические рассуждения», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, располагает ли Москва достаточным количеством ресурсов, чтобы помочь Турции, если она обратится за помощью. Он подчеркнул, что пока подобных просьб от Анкары не поступало.

10 августа президент США Дональд Трамп одобрил увеличение пошлин на алюминий и сталь из Турции. После этого курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару, обновив исторический минимум.

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На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переход на расчеты в национальных валютах в торговле с Китаем, Россией, Ираном и Украиной. Ранее он призывал граждан конвертировать имеющиеся у них иностранные деньги в лиры, чтобы усилить национальную валюту.

Кризис в отношениях Анкары и Вашингтона усилился после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Таким образом американское правительство отреагировало на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкая сторона считает, что он причастен к шпионажу и связан с террористами.

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