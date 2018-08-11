Эрдоган призвал США к уважению и пригрозил завести новых друзей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил свое видение отношений между Анкарой и Вашингтоном. Свою точку зрения он описал в колонке для The New York Times

Эрдоган уверен, что односторонние действия США могут в скором времени вынудить Турцию искать новых друзей и союзников. «Если США не начнут уважать суверенитет Турции и не докажут, что понимают опасности, с которыми сталкивается наша страна, наше партнерство может оказаться под угрозой», — указал он.

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Похожее заявление Эрдоган делал в конце июля. «Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции», — говорил турецкий президент. Поводом для этого стали действия президента США Дональда Трампа, который пригрозил Анкере санкциями за длительное содержание под стражей пастора Эндрю Брансона.

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Анкара подозревает религиозного деятеля в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Арест мужчины стал причиной напряжения в отношениях между двумя странами. В частности, американские сенаторы в конце апреля заявили, что собираются заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35.

Турция считает Гюлета террористом и винит его в организации попытки госпереворота в 2016 году. В настоящее время он живет в США.

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