Эрдоган пригрозил США потерей искреннего союзника

США могут лишиться искреннего соперника, если не изменят свое отношение к Турции. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления Вашингтона по судебному делу американского пастора Эндрю Брансона, передает телеканал NTV.

«Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и искреннего союзника в лице Турции», — сказал Эрдоган.

По его словам, Анкара никогда не вела торгов в вопросе Брансона и не отступит из-за угроз санкций. По мнению турецкого лидера, официальные комментарии США — психологическая война.

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Ранее 26 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет серьезные санкции против Турции за длительное содержание под стражей пастора Эндрю Брансона. Незадолго до этого вице-президент США Майк Пенс сделал похожее заявление.

Пастор Брансон, которого задержали по делу о попытке госпереворота в Турции, 25 июля был переведен из тюрьмы под домашний арест. В заключении он провел 21 месяц. Его обвиняют в помощи группе, которая стояла за организацией путча. Сам пастор свою причастность отрицает. Если вина Брансона будет доказана, ему грозит до 35 лет тюрьмы.

В результате попытки госпереворота в Турции 15 июля 2016 года погибли 248 человек, больше 2,7 тысячи людей получили ранения. Введенный через несколько дней после событий режим ЧП был снят лишь в июле 2018 года. По мнению лидеров ЕС и представителей турецкой оппозиции, режим угрожает свободе и правам человека в стране.

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