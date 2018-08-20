Турция отказалась быть рабом США

Турция считает атаку на свою экономику нападением на флаг и веру. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hürriyet Daily News.

«Цель та же самая: поставить на колени Турцию и турецкий народ, взять его в рабство. Мы — народ, который предпочтет держать удар, а не склонить голову», — говорится в поздравлении главы государства с праздником Курбан-байрам.

Эрдоган отметил, что те, кто хотел с помощью курса валюты «заставить Турцию сдаться, поймут, что они ошиблись».

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Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона.

В июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота. В произошедшем обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в Пенсильвании. После путча в турецкие власти арестовали около 50 тысяч человек, в том числе американского пастора Эндрю Брансона. Его подозревают в шпионаже и связи с Гюленом.

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