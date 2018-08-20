Неизвестные обстреляли посольство США в Турции и уехали

Неизвестные обстреляли посольство США в турецкой столице Анкаре рано утром в понедельник, 20 августа. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел около 5:00. В результате никто не пострадал. Как отмечается, посольство на этой неделе закрыто по случаю главного мусульманского праздника года Ид аль-Адха (Курбан-байрам) — праздник окончания хаджа.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников, которые сразу же скрылись с места на белом автомобиле. В общей сложности они сделали четыре или пять выстрелов в сторону посольства. Одна из пуль попала в окно будки охранника.

Обстрел произошел на фоне обострения отношений Анкары и Вашингтона. Они ухудшились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом на отказ Турции освободить задержанного американского пастора Эндрю Брансона, которого подозревают в шпионаже и связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, живущим в Пенсильвании. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в июле 2016 года.

Кроме того, 10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. После этого турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, — ее курс обрушился на 18 процентов. Через пять дней Анкара увеличила размер ввозных пошлин на ряд американских товаров.

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