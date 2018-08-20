В Турции задержали подозреваемых в нападении на американское посольство

В столице Турции Анкаре задержали двух человек в ходе расследования нападения на американское посольство. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на управление безопасности Анкары.

При этом ни имена задержанных, ни какие-либо иные подробности агентство не приводит. Известно только, что в ходе допроса они признались, что принимали участие в атаке. Помимо этого, найдена машина, на которой они приехали к зданию дипмиссии.

Утром 20 августа неизвестные обстреляли американское диппредставительство в Турции. Огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. В результате нападения никто не пострадал.

Пресс-секретарь правящей «Партии справедливости и развития» Турции Омер Челик позже заявил, что «инцидент является неприкрытой провокацией». Он добавил, что сотрудники всех дипломатических миссий в Турции находятся под усиленной защитой турецкого государства.

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Этот инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений. Они ухудшились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом на отказ Турции освободить задержанного американского пастора Эндрю Брансона, которого подозревают в шпионаже и связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, живущим в Пенсильвании. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в июле 2016 года.

Кроме того, 10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. После этого турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, — ее курс обрушился на 18 процентов. Через пять дней Анкара увеличила размер ввозных пошлин на ряд американских товаров.

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