Армия Сирии отразила две атаки боевиков и потеряла 17 военных

Армия Сирии отразила два нападения террористов из группровок «Хайат Тахрир аш-Шам», «Ансар ат-Таухид» и «Хуррас ад-Дин» в провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.

Атака с участием около 300 боевиков и бронетехники произошла в ночь с 19 на 20 декабря. Террористы попытались прорваться в направлении населенного пункта Синджар. «Незаконные вооруженные формирования (НВФ) вклинились в оборону подразделений ВС Сирийской Арабской Республики на глубину до 1,5 километра, однако были остановлены артиллерийским огнем и ударами авиации», — сказал Боренков.

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Спустя некоторое время до 400 членов террористических группировок на боевых машинах пехоты и пикапах атаковали позиции правительственных сил на участке Суккаят — Зарзур, чтобы прорваться в направлении населенного пункта Абу-Дали.

В результате погибло 17 сирийских военнослужащих, еще 42 человека получили ранения. Потери боевиков составили до 200 человек убитыми и ранеными.

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