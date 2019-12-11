В России призвали США вывести войска из Сирии

Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев призвал Вашингтон вывести войска из Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его мнению, вывод американских войск разрешит противоречия между Дамаском и курдами. Лаврентьев считает, что самый правильный путь — это попытаться принять взаимоприемлемые решения. Дипломат подчеркнул, что и курды, и «Сирийские демократические силы» (СДС) — это части сирийского общества.

Российский спецпредставитель отметил, что Вашингтон заинтересован в сирийских месторождениях, а не в разрешении конфликта. Он считает, что США хотят окупить военные расходы, из-за чего отказываются содействовать диалогу между центральным правительством и курдами.

В середине ноября в России призвали вернуть Сирии нефтяные месторождения. «Возврат Сирии нефтяных месторождений, кстати, стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны», — пояснил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

В октябре этого года США заявили о планах направить военных и танки в восточную часть Сирии. Они объяснили это желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики. Дамаск ответил, что намерен вернуть нефть на своей территории под государственный контроль.

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