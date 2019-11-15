Россия призвала США вернуть Сирии нефть

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал Соединенные Штаты вернуть Сирии нефтяные месторождения, его слова приводит ТАСС.

Зампостпреда заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии. Полянский назвал присутствие американских военных в Сирии незаконным и призвал США покинуть территорию, несмотря на важный для них ресурс — нефть. «Возврат Сирии нефтяных месторождений, кстати, стал бы реальным вкладом США в усилия по гуманитарному содействию населению этой страны», — пояснил Полянский.

В октябре этого года США заявили о планах направить военных и танки в восточную часть Сирии. Они объяснили это желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики. Дамаск ответил, что намерен вернуть нефть на своей территории под государственный контроль.

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