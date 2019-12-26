Президент США призвал Россию прекратить убийства мирных жителей Сирии

Президент США Дональд Трамп призвал Россию прекратить военные действия в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

«Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей провинции Идлиб. Хватит!» — призвал политик. По его словам, только Турция пытается остановить «сирийскую резню».

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Ранее 26 декабря стало известно, что военная полиция Министерства обороны России заняла покинутый военными США опорный пункт в сирийском поселке Телль-Самин. Отмечалось, что опорный пункт имеет стратегическое значение — он находится в 26 километрах от города Ракка, на перекрестке дорог, ведущих от него к центру и северу страны. Пока пункт контролировали американские войска, боевикам удавалось провозить оружие по соседним с ним дорогам.

25 декабря был опубликован доклад Сирийской организации по правам человека (SNHR), согласно которому почти 1000 сотрудников гуманитарных операций стали жертвами атак Сирии и России за последние восемь лет. В докладе говорится, что сирийские силы якобы разрушили представительства этих организаций с целью помешать доставке помощи населению. Правозащитники расценили случившееся как «варварские атаки» и назвали их умышленными действиями.

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