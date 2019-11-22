В Турции рассказали о погибших от авиаударов России мирных жителях

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщило о пяти новых жертвах мирных жителей в результате российских авиаударов в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.
Подчеркивается, что в ночь на 22 ноября погибли три мирных жителя в результате взрыва авиабомбы, которую сбросила, предположительно, российская авиация. Кроме того, в результате бомбардировки селения Фаттире, по сведениям агентства, погибли еще два человека, а пять человек получили ранения. Утверждается, что российская авиация также нанесла удары по городу Кефренбил и поселку Седже.
Anadolu отмечает, что сирийская армия и «проиранские отряды наемников» подвергли ракетным обстрелам населенные пункты Быдама, Наджия и Маранд.
Ранее в ноябре госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что режим президента Сирии Башара Асада при поддержке России нанес авиаудары по гражданским объектам, которые привели к гибели людей.
Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на территории зоны террористами.